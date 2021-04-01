«ГИЛС и НП» и Министерство народной власти по здравоохранению Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве

30 марта в г. Каракас, Венесуэла в рамках встречи сопредседателей Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня (КВУ) состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России и Министерством народной власти по здравоохранению Венесуэлы.

В первый день делового визита российской делегации г. Каракас состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве, в котором приняли участие заместитель главы российского государственного GMP-инспектората, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков, а также Министр народной власти по здравоохранению Венесуэлы Карлос Умберто Альварадо Гонсалез. Соглашение было подписано в присутствии главы делегации Комиссии Высокого уровня, заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова.

Соглашение подтверждает намерение фармацевтических инспекторатов обеих стран о долгосрочном сотрудничестве по вопросам проведения совместных обучающих и консультативных мероприятий в пределах своей профессиональной деятельности и компетенций, борьбу с фальсифицированными лекарственными средствами в обеих странах, обмен информацией, практическим опытом по проведению GMP-инспекций в целях обеспечения надлежащего качества лекарственных средств, участие в регуляторных инспекциях на соответствие правилам GMP в качестве наблюдателей.

«Сотрудничество между нашими странами особенно в период преодоления последствий новой коронавирусной инфекции, безусловно, важно и имеет огромный потенциал для обеих сторон. Сегодня наши государства сделали очередной шаг на пути формирования безопасной лекарственной политики. Совместные проекты, обмен опытом, защита рынка от некачественных лекарственных средств позволят обеспечить безопасность пациентов в России и в Венесуэле», — отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков.

Подписание данного меморандума является важным и значимым событием в истории взаимодействия ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга и Министерства народной власти по здравоохранению Венесуэлы, Национального института гигиены «РАФАЭЛЬ РАНХЕЛЬ» и Автономной службы санитарного контроля Венесуэлы (SACS).

Также, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков лично пригласил представителей венесуэльского инспектората выступить экспертами ежегодной GMP-конференции, которая пройдет осенью 2021 года.

Напомним, что фармацевтический рынок Венесуэлы 4-й по величине среди стран Латинской Америки (после Бразилии, Мексики и Аргентины). Среди ключевых международных партнеров Венесуэлы, которые помогают ей с поставками недостающих населению лекарств, президент Николас Мадуро выделил Россию, Иран, Белоруссию, Китай и Турцию. В октябре 2020 года стартовали испытания вакцины «Спутник V» в Венесуэле. В них приняли участие дети Президента, а немного позже, положительно оценив результаты их вакцинирования, Николас Мадуро сделал прививку вместе со своей супругой.

gxpnews