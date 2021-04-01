Правительство более чем в два раза снизило цену вакцины «ЭпиВакКорона»

Правительство утвердило новую цену для вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Стоимость в размере 4 210,1 руб. внесена в реестр предельных отпускных цен.

В реестре предельных отпускных цен с 30 марта 2021 года зарегистрирована новая стоимость вакцины для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Теперь упаковка с 10 дозами стоит 4 210,1 руб., ранее она обходилась государству в 9 541,05 руб., что больше в 2,2 раза.

В этот же день Федеральная антимонопольная служба согласовала цену, следует из Базы решений антимонопольного округа.

Одна доза теперь стоит 421 руб. С учетом того, что вакцину необходимо вводить двукратно, стоимость иммунопрофилактики одного человека определена на уровне 842 руб.

В конце февраля Минздрав в 2,2 раза снизил предельную цену на вакцину для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Если раньше одна доза, состоящая из двух компонентов, стоила 1 942 руб. без НДС, то теперь она обойдется в 866,81 руб.

Предельная цена вакцины «КовиВак» центра Чумакова установлена ФАС в размере 4330 руб. за упаковку.

Фото: www.nso.ru

Елена Калиновская

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