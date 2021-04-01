Роспатент признал недействительным еще один патент Novartis на финголимод

Компания «Профит Медика» подала возражение против выдачи Novartis патента на финголимод. В результате его признали полностью недействительным. Это второй патент компании на финголимод, который был аннулирован. Всего у Novartis три патента, которые касаются этого препарата.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала полностью недействительным патент компании Novartis № 2569732 на изобретение под названием «Модуляторы рецептора SIP для лечения рассеянного склероза». Патент касается препарата финголимод, который применяют в лечении рассеянного склероза. Решение опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности.

Соответствующее возражение подала компания АО «Профит Медика». Согласно информации, изложенной в решении Роспатента, компания утверждает, что изобретение, охраняемое патентом № 2569732, не соответствует таким условиям патентоспособности, как «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Патенты на финголимод

Патент № 2569732 — один из трех патентов Novartis, которые охраняют финголимод. Компании также принадлежит патент № 2617502 с идентичным названием — «Модуляторы рецептора S1P для лечения рассеянного склероза», а также патент № 2358716 под названием «Органические соединения». Последний Роспатент также признал недействительным в декабре прошлого года, удовлетворив возражение иркутской компании «Фармасинтез».

Кто еще оспаривал патент

Патент № 2569732 также пытались оспорить «Фармасинтез» и кипрская компания Forianelli trading limited. Представители иностранной компании поясняли, что патенты Novartis № 2569732 и № 2617502 практически идентичны и, по сути, различаются только словесной формулировкой независимых пунктов — один из них защищает «способ» (№ 2617502), а другой – «применение» (№ 2569732).

В Novartis в свою очередь утверждали, что патенты, несмотря на кажущуюся схожесть объектов охраны, имеют свои юридические отличия, закрепленные в законодательстве. В компании отметили, что изобретения, которые защищают «способ» и «применение», относятся к разным категориям, в отношении которых применяются разные требования на этапе рассмотрения заявки на получение патента. «При этом обе категории можно запатентовать в рамках как одного, так и нескольких патентов – патентное законодательство никогда не считало такие изобретения одинаковыми, или идентичными», — пояснили в пресс-службе компании.

В Novartis также уточнили «ФВ», что компания в настоящий момент изучает возможность оспаривания решения Роспатента. «С нашей стороны будет обжалован любой акт, если для этого будут установлены соответствующие основания», — сказали в пресс-службе компании.

Маргарита Грошева

pharmvestnik