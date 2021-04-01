Оксана Юрченко займется развитием воронежской аптечной сети «Сана»

Воронежская аптечная сеть «Сана» планирует выйти на рынок Москвы. Развитием этого направления будет заниматься экс-директор по развитию АС «Аптечные традиции» в московском регионе Оксана Юрченко.

Оксана Юрченко, которая в марте 2021 года ушла из АС «Аптечные традиции», назначена руководителем отдела закупок АС «Сана» (Воронеж). Эту информацию она подтвердила «ФВ».

На новом месте работы – в АС «Сана» — Юрченко планирует заниматься закупками, взаимодействием с производителями по прямым контрактам и развитием компании. В частности, сеть рассматривает возможность открытия своих точек в Москве.

Сейчас компания занимается лицензированием собственного оптового склада.

По данным AlphaRM, сеть объединяет 52 точки, из которых 51 работает в Воронеже, еще одна — в Липецкой области (данные на 1 февраля 2021 года). За последний год сеть выросла на 9 точек.

АС «Сана» является партнером «АСНА». Руководит сетью Наталья Меринова.

Оксана Баранова

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