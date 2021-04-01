Нусинерсен для пациентов «Круга добра» со СМА будут поставлять «Фармстор» и «Фармстандарт»

Препарат нусинерсен для людей со спинальной мышечной атрофией, опекаемых фондом «Круг добра», поставят компании «Фармстор» и «Фармстандарт». Первая получила госконтракты на 800 млн руб., вторая – на 3,9 млрд руб.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан завершил 18 аукционов на поставку препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для фонда «Круг добра». Из них в трех аукционах победила компания «Фармстор», а в остальных – «Фармстандарт». Объявления о закупках были размещены 17 марта на портале zakupki.gov.ru. «Фармстор» реализует три госконтракта на общую сумму более 800 млн руб., а «Фармстандарт» — на общую сумму почти 3,9 млрд руб.

На прошлой неделе компания «Фармстандарт» уже получила 11 госконтрактов на 2,6 млрд руб. на поставку нусинерсена для «Круга добра». По данным AlphaRM, в 2020 году на поставку «Спинразы» «Фармстандарт» заключил контрактов на сумму 1 млрд, а «Биотэк» – на 509,2 млн руб. Препарат закупался в основном на средства региональных бюджетов.

Лекарственный препарат нусинерсен используется для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). В середине марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что на первом в 2021 году этапе закупок фонд получит почти 1,5 тыс. флаконов с препаратом для более чем 600 человек. В середине марта «Круг добра» одобрил почти 950 заявок из всех регионов страны от детей со СМА, которым необходима медпомощь, говорится на сайте фонда.

Созданный по инициативе президента Владимира Путина фонд «Круг добра» финансируется за счет повышенного налога на доходы для граждан, чей заработок за год превышает 5 млн руб. С 1 января эти люди платят НДФЛ по ставке 15%. В планах Правительства России – привлечь в 2021 году для фонда 60 млрд руб., а в следующие два года – больше 132,5 млрд руб. В середине февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о передаче фонду первого транша в размере 10 млрд руб.

Фото: pharmstd.ru

Григорий Дубов

pharmvestnik