«ПРОМИС» поможет фармпроизводителям продвигать продукцию на маркетплейсах и в онлайн-аптеках

Цифровизация коммуникаций – необходимый и неизбежный процесс. Оперативная реакция на изменения, освоение и оперирование информацией становится существенным конкурентным преимуществом во всех сферах. Не является исключением и фармацевтическая отрасль, которая вплотную подошла к необходимости эффективного продвижения своего продукта через интернет. По мнению экспертов, этому способствует развитие онлайн-аптек и маркетплейсов, которое будет усиливаться.

Упаковка как средство продвижения

В этой ситуации становится актуальной проблема создания инструментов, позволяющих оперативно создавать большое количество коммерческих изображений продукции. При этом особое внимание фармкомпаниям следует обратить на визуальную составляющую упаковки лекарственных препаратов, уверена коммерческий директор АО «ПРОМИС» Елена Бутова. Качество изображения может повлиять на выбор потребителя и прибыль компании.

«Одной из проблем, с которой сейчас сталкиваются производители, дистрибьюторы и владельцы маркетплейсов – это качественная визуализация продукта. Я рассматриваю страницу маркетплейса как полку в магазине — она должна продавать. Когда покупатель приходит в интернет-магазин и не видит товар, либо видит устаревшее фото, то первое побуждение – закрыть страницу и не покупать. На мой взгляд, над этим и нужно работать. Улучшений может быть масса: придумать новую картинку, сделать не просто картинку, а объемное изображение, показать не только первичную, но и вторичную упаковку (если это является преимуществом для продукта) и т.д. По крайней мере, заказчики АО «ПРОМИС» говорят, что проводят работу с изображениями. Они стремятся делать фотографии должного качества, но для этого им требуется большое количество ресурсов: временных и материальных», — рассказала Елена Бутова.

Уникальный инструмент для e-commerce

Может пройти месяц, прежде чем новая упаковка лекарственного препарата с продающим дизайном, появится в онлайн-аптеке. Устаревшая упаковка, отсутствие важной информации в инструкции медицинского применения, могут оттолкнуть потенциального покупателя — он отправится в обычную аптеку, а маркетплейс лишится клиента. Именно поэтому важно своевременно размещать актуальные изображения продукта и информацию о нем, говорит руководитель проектов по внедрению информационных систем АО «ПРОМИС» Александр Зайцев. Его отдел сейчас работает над уникальным цифровым инструментом, который позволит с помощью технологий машинного зрения создавать в автоматическом режиме коммерческие изображения для интернет-торговли.

gxpnews