ЭНДОФАРМ стал дистрибьютором стандартных образцов швейцарской «Липомед»

«Московский эндокринный завод» —ЭНДОФАРМ — заключил соглашение со швейцарским производителем «Липомед», став его эксклюзивным партнером в дистрибьюции стандартных образцов в России и других государствах СНГ, сообщает пресс- служба московского фармпроизводителя.

«Являясь разработчиком и производителем лекарственных средств для лечения редких заболеваний, компания «ЛИПОМЕД» (www.lipomed.com) также специализируется на производстве широкого спектра стандартных образцов, большая часть которых — аналитические (стандартные) образцы контролируемых средств и веществ. Стандартные образцы данной категории предназначены для использования в экспертной, оперативно-розыскной, научной, учебной деятельностях, при проведении медицинских освидетельствований и т.д.», — говорится в сообщении ЭНДОФАРМ.

Производство стандартных образцов «Липомед» имеет аккредитацию ISO/IEC 17025 и ISO17034, сертифицировано по стандарту ISO9001 и отвечает предъявляемым международным требованиям.

В настоящее время российским предприятием уже выпускается 12 аналитических и 11 стандартных образцов контролируемых средств и веществ. Достигнутые договоренности не повлияют на реализацию ЭНДОФАРМ собственной стратегической программы. Не менее полутора десятка новых наименований планируется внедрить до конца 2021 года.

Лаборатория ЭНДОФАРМ аккредитована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 17034, подтверждающего научную и техническую компетентность предприятия в производстве стандартных образцов.

gxpnews