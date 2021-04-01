В России расширят Национальный календарь прививок

Национальный календарь прививок России будет расширен до максимально полного перечня вакцин от инфекций, сообщает пресс-служба правительства.

В кабмине отмечают, что утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным план мероприятий по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года предполагает расширение национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемиологическим показателям.

«Туда будет включен максимально полный перечень инфекционных заболеваний, которые контролируются вакцинами…В частности, национальный календарь пополнят вакцины против ветряной оспы, ротавирусной инфекции, менингококковой инфекции, вируса папилломы человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, «будет проработан вопрос о вакцинации взрослых против пневмококковой инфекции, а также об иммунизации против коклюша взрослых и детей старшего возраста». Также, по данным пресс-службы кабмина, планируется разработка программ вакцинации для отдельных категорий граждан, в том числе людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и пожилых.

gxpnews