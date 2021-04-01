Минздрав зарегистрировал препарат «Нацимбио» на основе плазмы крови переболевших COVID-19

Минздрав одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Он создан на основе плазмы крови людей, переболевших COVID-19. Препарат «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно.

Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «КОВИД-глобулин» создан на основе плазмы крови переболевших москвичей – для этого столица передала 2,5 тонны биоматериала, сообщает пресс-служба Ростеха.

«Разработка холдинга «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех» в ходе исследований подтвердила безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус», – говорится в сообщении.

Предполагается, что она будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут в том числе на базе московских стационаров.

Введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно.

Регистрация препарата получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических исследований. Регистрационное удостоверение разрешает применять его пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.

Вторая и третья фазы клинических исследований займут примерно полгода. На данный момент препарат будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы – для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания.

Суммарный объем инвестиций холдинга «Нацимбио» в проект составит до 400 млн руб. Основной объем средств придется на закупку сырья, оплату клинических исследований, закупку оборудования и расходных материалов.

Помимо московских учреждений здравоохранения, которые сформировали самый большой запас антиковидной плазмы в России, плазму будут поставлять также станции переливания крови из Московской, Оренбургской и Свердловской областей, Башкирии, а также из других регионов. В текущем году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы – этого должно хватить, чтобы оказать помощь 10–15 тысячам пациентов.

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