Вакцина от Pfizer показала меньшую эффективность в течение шести месяцев после прививки

Pfizer представила обновленные данные испытаний вакцины против COVID-19. У людей, получивших вторую дозу вакцины, в течение шести месяцев было зафиксировано 91,3% заражений. Более ранние результаты показывали эффективность препарата в 95%.

Компания Pfizer представила дополненные данные испытаний вакцины, в которых приняло участие 46,3 тыс. человек, сообщает Bloomberg. У людей, у которых после вакцинации прошло от недели до шести месяцев, вакцина показала эффективность в 91,3% при предотвращении симптоматических случаев. В ноябре 2020 года компания заявляла о 95% эффективности вакцины на основе испытаний с участием 43 тыс. человек.

Также вакцина была на 100% эффективна в предотвращении тяжелых заболеваний по методике Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и на 95,3% эффективна в предотвращении тяжелых заболеваний по методике FDA, пишет Reuters.

В то же время Pfizer представила данные о том, как вакцина может справиться с южноафриканским штаммом SARS-CoV-2 под названием B.1.351. Из 800 участников испытания с таким вариантом вируса шестеро заболели COVID-19, но все они входили в группу, принимавшую плацебо.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что результаты испытаний «позволяют нам подать заявку на получение лицензии на биологический препарат в FDA». Вакцина пока получила от американского медицинского регулятора разрешение только на экстренное применение. Оно действует только до тех пор, пока экстренная ситуация не закончится, и его можно отозвать в любое время. Официальное одобрение рассчитано на более длительный срок.

Несколько дней назад «ФВ» сообщал, что Pfizer и BioNTech планируют в ближайшее время начать тестирование не требующей ультрахолодного хранения версии вакцины против COVID-19. Сейчас вакцину Pfizer можно хранить при температуре от -70 до -85 °C.

Николай Соколов

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