В «Векторе» рассказали об изменении вакцин для борьбы с новыми штаммами коронавируса

При появлении новых штаммов коронавируса вакцины можно будет изменять, как и вакцины против гриппа при ежегодном изменении. Для этого не понадобятся доклинические и клинические исследования, сообщил глава центра «Вектор».

Вакцины от коронавируса могут быть оперативно изменены при появлении новых штаммов без проведения доклинических и клинических исследований. Об этом заявил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью телеканалу RT.

«Ежегодно на основании данных по циркулирующим штаммам вируса гриппа определяется и при необходимости изменяется состав вакцин. Например, для Северного полушария в конце февраля ВОЗ определяет состав вакцин на следующий эпидсезон, и с марта, используя актуализированные штаммы вируса гриппа, начинается производство вакцины, чтобы осенью приступить к массовой иммунизации. В зависимости от используемой платформы могут быть оперативно изменены вакцины [от коронавируса] без необходимости проведения расширенных доклинических и клинических исследований, как в случае вакцины против гриппа при ежегодном изменении. Реально ситуацию покажет время», – сказал Максютов (цитата по ТАСС).

Как сообщалось 26 марта, правительство обязало федеральные и региональные организации, проводящие молекулярно-генетические исследования вирусов, направлять информацию по расшифровке генома возбудителя коронавируса в ЦНИИ эпидемиологии в течение суток с момента их получения.

В середине февраля президент Владимир Путин поручил правительству расширить и профинансировать научно-практические исследования по расшифровке (секвенированию) геномов циркулирующих в России и в мире возбудителей инфекций, а также провести дополнительные исследования эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса.

Фото: администрация Новосибирской области

Елена Сидорова

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