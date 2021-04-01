Производителю «Энтеросгеля» не удалось оспорить решение ФАС по нарушению в рекламе

В конце прошлого года ФАС признала ненадлежащей рекламу препарата «Энтеросгель». В телевизионном ролике сообщалось о показаниях к применению препарата при COVID-19 за пределами инструкции, утверждало ведомство. Производитель попытался оспорить это решение, но суд не удовлетворил иск компании.

Арбитражный суд города Москвы не удовлетворил иск компании ООО «Фармасил» о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в рекламе препарата «Энтеросгель». Соответствующее решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

В конце прошлого года ФАС выдала предписание компании «Фармасил» после того, как выявила нарушения в рекламном ролике, который распространялся в эфире телеканала «ТНТ» в июне 2020 года. Как поясняло ведомство, в рекламе сообщалось, что курсовой прием «Энтеросгеля» повышает шанс переболеть COVID-2019 в легкой форме.

«В показаниях к применению, содержащихся в инструкции препарата, данные о коронавирусной инфекции отсутствуют. То есть в рекламе сообщается информация о свойствах и характеристиках препарата «Энтеросгель» вне пределов его показаний», – объяснял заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. Он отметил, что производители лекарственных препаратов должны избегать упоминания COVID-19 в рекламе своих товаров, если о нем не указано в инструкции.

«Энтеросгель» – энтеросорбирующее средство, которое применяют в том числе при интоксикациях, отравлениях или острых кишечных инфекциях.

Фото: fas.gov.ru

Маргарита Грошева

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