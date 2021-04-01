Рабочие завода испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson Производителю «Энтеросгеля» не удалось оспорить решение ФАС по нарушению в рекламе » Центр лекобеспечения закупит препараты для лечения ВЗН Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов циклоспорин, соматропин, дорназа альфа и имиглюцераза для лечения высокозатратных нозологий. Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта–Прауэра). – Циклоспорин, капсулы и/или капсулы мягкие, 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 18 562 056,00 руб. Прием заявок на участие заканчивается: 08.04.2021. Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 13:15. – Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5–10 мг (15–20 МЕ) и/или раствор для подкожного введения 5 мг/мл – 6,7 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 106 782 000,00 руб. Прием заявок на участие заканчивается: 08.04.2021. Дата и время проведения аукциона: 12.04.2021 14:00. – Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 1 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 437 041 200,00 руб. Прием заявок на участие заканчивается: 16.04.2021. Дата и время проведения аукциона: 22.04.2021 10:05. – Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД Начальная (максимальная) цена контракта: 353 633 472,00 руб. Прием заявок на участие заканчивается: 16.04.2021. Дата и время проведения аукциона: 22.04.2021 10:20. Елена Сидорова

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