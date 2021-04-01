Рабочие завода испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson

15 млн доз вакцины фармацевтической компании Johnson & Johnson (J&J) были забракованы из-за ошибки, совершенной рабочими на заводе компании-субподрядчика Emergent BioSolutions в США, где производятся сразу два противокоронавирусных препарата. Работники случайно смешали ингредиенты вакцин компаний AstraZeneca и J&J несколько недель назад, что привело к их порче. Об этом пишет The New York Times.

Данная оплошность вынудила регуляторов отложить решение об одобрении вакцинного производства на заводе Emergent, одном из десяти партнеров J&J. Федеральные органы США отнесли инцидент к ошибке, вызванной человеческим фактором.

Брак столь большого числа вакцин приведет к задержке поставок препарата в США на время расследования произошедшего Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). J&J заявила, что приняла меры по усилению контроля за производственной деятельностью Emergent BioSolutions с целью избежать появления брака в дальнейшем.

Производственная ошибка никак не повлияет на поставляемые в настоящее время дозы вакцины компании, поскольку ни одна из испорченных вакцин не покидала территорию завода, а все флаконы с препаратом, распространяющиеся по стране, были произведены в Нидерландах, где получили одобрение от регулирующих органов. Что касается вакцин AstraZeneca, выпущенных на заводе Emergen, нет никаких признаков нарушения их состава. Напомним, что британский препарат до сих пор не был разрешен для экстренного применения в США.

Ранее предполагалось, что балтиморский завод поставит 24 млн доз медикамента в следующем месяце. Однако отправка этих вакцин теперь находится под вопросом на время решения проблемы с контролем качества продукции.

В прошлом году Emergent наняла и обучила сотни новых рабочих для производства вакцин. О нарушении производства оставалось неизвестно в течение нескольких дней, пока специалисты по контролю качества J&J не выявили ошибку.

Компания заявила, что, несмотря на инцидент, она по-прежнему планирует поставить в страну 100 млн доз в первой половине этого года, стремясь произвести их уже к концу мая.

Владимир Заболотских

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