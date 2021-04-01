РФПИ и TopRidge Pharma договорились о производстве «Спутника V» в Китае

РФПИ и TopRidge Pharma объявили о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины «Спутник V». Компания получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения регуляторами.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) объявили о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса «Спутник V». Произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию свыше 50 млн человек.

РФПИ и TopRidge Pharma также будут сотрудничать для регистрации и дальнейшего продвижения вакцины в Китае. TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов.

Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

«Партнерство с Tibet Rhodiola позволит расширить производственные возможности для выпуска вакцины «Спутник V» в Китае и обеспечить поставки препарата партнерам для победы над пандемией. Китай является одним из крупнейших хабов для производства препарата «Спутник V», и мы готовы расширять партнерства с производителями в стране для удовлетворения растущего спроса на российскую вакцину», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

29 марта РФПИ сообщил о договоренности с компанией Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co о производстве более 60 млн доз «Спутник V» в Китае. Коммерческое производство должно начаться в мае 2021 года.

25 марта РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сыворотки «Торлак» объявили о достигнутом соглашении по началу производства вакцины «Спутник V» в Сербии в мае 2021 года. Это первая страна в Южной Европе, которая произведет российскую вакцину. Позже препараты могут экспортировать в другие страны региона.

Елена Сидорова

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