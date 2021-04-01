«ГИЛС и НП» и Министерство по здравоохранению Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве

Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) и Министерство народной власти по здравоохранению Венесуэлы подписали соглашение, которое предусматривает долгосрочное сотрудничество фарминспекторатов обеих стран.

30 марта в Венесуэле в рамках встречи сопредседателей Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России и Министерством народной власти по здравоохранению Венесуэлы.

Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество фарминспекторатов обеих стран по вопросам проведения совместных обучающих и консультативных мероприятий, борьбу с фальсифицированными лекарственными средствами в обеих странах, обмен информацией, практическим опытом по проведению GMP-инспекций, участие в регуляторных инспекциях на соответствие правилам GMP в качестве наблюдателей.

«Сотрудничество между нашими странами, особенно в период преодоления последствий новой коронавирусной инфекции, безусловно, важно и имеет огромный потенциал для обеих сторон», — отметил заместитель главы российского государственного GMP-инспектората, директор ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России Владислав Шестаков, принимавший участие в подписании соглашения.

Фармацевтический рынок Венесуэлы — 4-й по величине среди стран Латинской Америки (после Бразилии, Мексики и Аргентины).

Материал партнера: ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга России

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