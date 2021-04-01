Вакцина Pfizer показала эффективность в 100% у детей в возрасте 12–15 лет

Вакцина от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировала эффективность в 100% среди подростков в возрасте 12–15 лет. У них не обнаружено ни симптоматических случае заболевания, ни серьезных побочных эффектов.

Вакцина Pfizer от COVID-19 показала 100%-ную эффективность у подростков в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает The New York Times. Также у детей не обнаружили серьезных побочных реакций, но подробные данные испытаний пока не опубликованы.

В исследовании приняли участие 2 260 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Они получили две дозы вакцины с интервалом в три недели (те же количества, что и взрослые) или плацебо с морской водой. Исследователи зарегистрировали 18 случаев симптоматической коронавирусной инфекции в группе плацебо и ни одного случая среди детей, получивших вакцину.

При этом вакцина Pfizer и BioNTech, по словам специалистов, может быть более эффективна у детей, чем у взрослых. «Если эффективность вакцины у взрослых была «пять с плюсом», то у детей результаты были «пять с двумя плюсами», – говорит иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки.

Кроме того, получившие вакцину подростки вырабатывали в среднем гораздо более высокие уровни антител по сравнению с участниками в возрасте от 16 до 25 лет в более ранних испытаниях. Доктор Ивасаки ожидала, что уровни антител у подростков будут сопоставимы с таковыми у молодых людей. «Но они вырабатывают еще более высокие уровни [антител] после прививки», – отметила она.

В конце марта Pfizer начала испытания своей вакцины среди детей от 6 месяцев до 11 лет. На начальном этапе планируется привлечь к участию в испытании 144 ребенка, которых разделят на три возрастные группы – от 6 месяцев до 2 лет, от 2 до 5 лет и от 5 до 11 лет, с целью определить оптимальное количество препарата для каждой из них.

Moderna также тестирует вакцину на детях. Результаты испытания на подростках в возрасте от 12 до 17 лет ожидаются в ближайшие несколько недель, а на детях от 6 месяцев до 12 лет – во второй половине этого года.

В прошлом месяце компания AstraZeneca начала тестировать свою вакцину у детей в возрасте от 6 месяцев и старше, и Johnson & Johnson заявила, что дождется результатов испытаний у детей старшего возраста, прежде чем тестировать свою вакцину у детей до 12 лет.

Центр им. Гамалеи также намерен начать испытания вакцины «Спутник V» на детях. Но их начнут проводить после завершения III фазы испытаний на взрослых, что ожидается в апреле–мае.

Николай Соколов

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