Центр Гамалеи приступил к клиническим испытаниям нового антибиотика

В России стартовало клиническое исследование нового антибиотика, фтортиазинона Центра Гамалеи. Ранее в центре упоминали, что препарат будет направлен на преодоление антибиотикорезистентности, также он исследуется при осложненной синегнойной инфекции.

Минздрав одобрил фазу I испытаний препарата фтортиазинон, где будет изучаться его безопасность и фармакокинетика. Информация об этом появилась в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

Разрешение на испытание получил Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, следует из записи в реестре. Участие примут 36 добровольцев из медцентра в Санкт-Петербурге. Окончание испытаний запланировано на 31 июня 2022 года.

В конце прошлого года директор центра Александр Гинцбург говорил о препарате в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией. «Другой препарат – фтортиазинон, который направлен на преодоление антибиотикорезистентности. Я тоже надеюсь, что к концу следующего года мы сможем завершить уже даже расширенную стадию клинических испытаний», – заявил он.

Как следует из данных реестра, это не первое клиническое испытание фтортиазинона в России. В 2017 году Центр Гамалеи инициировал и завершил фазу I с участием 40 добровольцев. В 2018 году препарат начали исследовать во II фазе, куда вошли 777 пациентов с осложненными инфекциями мочевыводящих путей, вызванными P. aeruginosa, или синегнойной палочкой. Его планируется завершить лишь в конце 2021 года.

Подробности последнего исследования также доступны в международном реестре clinicaltrials.gov. Там указано, что возраст участников составляет от 18 до 80 лет. В одной из групп используется фтортиазинон в комбинации с цефепимом, ее сравнивают с группой, получающей цефепим и плацебо.

Анастасия Теслина

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