«СоюзФарма» просит Госдуму расширить фармдеятельность за счет ветеринарии

«СоюзФарма» разработала поправки в законодательство по расширению фармацевтической деятельности. Ассоциация предлагает разрешить аптекам продавать лекарственные средства для ветеринарного применения.

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» обратилась в Госдуму с предложениями по решению проблемы обеспечения населения лекарственными средствами для ветеринарного применения. Копия письма на имя члена Комитета Госдумы по охране здоровья Александра Петрова есть в распоряжении «ФВ».

Ассоциация предлагает принять нормы, предусматривающие расширение фармдеятельности аптечных организаций за счет реализации ветеринарных препаратов. Для этого «СоюзФарма» разработала поправки в Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Фармдеятельность фактически разделена на две сферы: обращение лекарственных средств для медицинского применения и сфера обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, сказано в обращении. Существуют даже два разных понятия: «аптечная организация» и «ветеринарная аптечная организация».

В соответствии со ст.4 и п.7 ст.55 Федерального закона от 12.04.2010 № 61‑ФЗ «Об обращении лекарственных средств» установлено, что аптечные организации, имеющие фармлицензию, не имеют права приобретать и продавать лекарственные препараты для ветеринарного применения, отмечается в письме.

В своем обращении «СоюзФарма» предлагает расширить понятие «аптечная организация», внеся в пункты ее деятельности ветеринарию. Необходимость разрешить аптекам продавать препараты для животных в ассоциации объясняют тем, что отдельные ветеринарные аптеки встречаются довольно редко, что влияет на доступность препаратов для населения, в том числе для жителей отдаленных регионов. «В отличие от ветеринарных клиник и зоомагазинов, ветеринарных аптек на рынке существует гораздо меньше», – следует из письма.

Помимо расширения понятия «аптечная организация» ассоциация также предлагает внести изменения в п.7 ст.55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»: «Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, наряду с лекарственными препаратами для медицинского применения имеют право приобретать и продавать лекарственные препараты для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом….», — гласит предложение ассоциации.

«СоюзФарма» не первый раз обращается в ведомства с просьбой расширить фармдеятельность до ветеринарии. Ранее «ФВ» писал об обращении, направленном Россельхознадзору.

Руслан Мавлиханов

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