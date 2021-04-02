Выше всего зарплаты фарммаркетологов в специализированном сегменте фармы

Наиболее высокооплачиваемые фарммаркетологи работают в продвижении орфанных препаратов. Нарасхват менеджеры по продукту с digital-экспертизой и менеджеры по мульти- и омниканальной коммуникации.

Рекрутинговая компания Hays изучила рынок зарплат в сфере фармацевтического маркетинга. Как показали результаты исследования, самые высокие зарплаты предлагают фарммаркетологам на специализированных направлениях (орфанные препараты, биотехнологии и пр.) Средняя зарплата продакт-менеджера, работающего в узкоспециализированных нишах фармрынка – 285 тыс. руб. Для сравнения, менеджер по продукту российской компании в среднем зарабатывает 200 тыс. руб.

Спрос на специалистов по маркетингу растет, констатирует старший консультант направления Life Sciences Marketing компании Hays Алия Гибадуллина. В 2020 году ряд компаний приостановил набор персонала, но в целом рынок быстро адаптировался. Сроки подбора сократились, т.к. этапы собеседований проводятся дистанционно.

В начале пандемии компаниям пришлось трансформировать бизнес-процессы, в частности, перейти на систему удаленной коммуникации с врачами и фармацевтами. Поэтому возрос спрос на менеджеров по продукту с digital-экспертизой и менеджеров по мульти- и омниканальной коммуникации, рассказала рекрутер.

В рамках тренда на усиление digital-коммуникаций компании выделяют штатные единицы специалистов, которые занимаются продвижением продуктов в интернет-аптеках (E-commerce). В отделах торгового маркетинга появились сотрудники, которые отвечают за контрактование специализированных интернет-площадок.

«Очень ценятся менеджеры по интернет-продвижению. Мы прогнозируем рост зарплат у таких специалистов в 2021 году, — отмечает Гибадуллина. — Также зарплаты будут расти у менеджеров по продукту. Эти кандидаты не нуждаются в немедленном трудоустройстве и могут выбирать самые интересные предложения».

Как уточнила эксперт, зарплаты растут у продакт-менеджеров в госпитальном сегменте, что связано с готовностью компаний перекупать таких профессионалов. В целом, рост зарплат обусловлен ежегодной индексацией оплаты труда и приростом заработка кандидата в 15–20% при переходе в другую компанию. Бонусная часть зарплаты маркетологов в 2021 году останется на прежнем уровне – в 15–25% от совокупного дохода.

В условиях дефицита сильных специалистов по маркетингу рынками-донорами кадров для фармы являются сфера FMCG и консалтинговые компании, заключает Алия Гибадуллина.

Наталья Маскина

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