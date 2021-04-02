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Минздрав исключил из госреестра две китайские фармацевтические субстанции

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) двух фармацевтических субстанций:

– Акарбоза – субстанция-порошок производства «Чжэцзян Хайсан Фармасьютикал», относится к углеводам группы олигосахаридов, используется в лекарственных средствах для профилактики и лечения сахарного диабета II типа;

– Азтреонам – субстанция-порошок производства «Чжэцзян Хайсан Фармасьютикал», моноциклический бета-лактамный антибиотик.

Согласно реестру лекарственных средств, в России больше не осталось зарегистрированных аналогов акарбозы. Азтреонам же производят еще три компании – «ДЕКО», «Джодас экспоим» и «ПФК «Пребенд»».

gxpnews

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2 апреля, 2021 | Просмотров: 63