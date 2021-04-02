В Британии зафиксировано 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca Выше всего зарплаты фарммаркетологов в специализированном сегменте фармы » Минздрав исключил из госреестра две китайские фармацевтические субстанции Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) двух фармацевтических субстанций: – Акарбоза – субстанция-порошок производства «Чжэцзян Хайсан Фармасьютикал», относится к углеводам группы олигосахаридов, используется в лекарственных средствах для профилактики и лечения сахарного диабета II типа; – Азтреонам – субстанция-порошок производства «Чжэцзян Хайсан Фармасьютикал», моноциклический бета-лактамный антибиотик. Согласно реестру лекарственных средств, в России больше не осталось зарегистрированных аналогов акарбозы. Азтреонам же производят еще три компании – «ДЕКО», «Джодас экспоим» и «ПФК «Пребенд»». gxpnews