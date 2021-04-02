Минздрав исключил из госреестра две китайские фармацевтические субстанции

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) двух фармацевтических субстанций:
– Акарбоза – субстанция-порошок производства «Чжэцзян Хайсан Фармасьютикал», относится к углеводам группы олигосахаридов, используется в лекарственных средствах для профилактики и лечения сахарного диабета II типа;
– Азтреонам – субстанция-порошок производства «Чжэцзян Хайсан Фармасьютикал», моноциклический бета-лактамный антибиотик.
Согласно реестру лекарственных средств, в России больше не осталось зарегистрированных аналогов акарбозы. Азтреонам же производят еще три компании – «ДЕКО», «Джодас экспоим» и «ПФК «Пребенд»».