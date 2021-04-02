В Британии зафиксировано 30 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании получило 30 сообщений о случаях тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщает регулятор.

«Наш тщательный анализ отчетов о случаях тромбоза в Великобритании продолжается. По состоянию на 24 марта мы получили 22 сообщения о тромбозах синуса твердой мозговой оболочки и восемь сообщений о других видах тромбоза с низким уровнем тромбоцитов после применения 18,1 млн доз вакцины», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркивает, что подобные сообщения касательно вакцины Pfizer-BioNTech не поступали.

«Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски», — заключил британский регулятор.

Ранее ряд стран приостановил использование вакцины компании AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов при нарушении свертываемости крови, однако спустя некоторое время большинство стран возобновили применение препарата. ВОЗ призывает продолжать применение вакцины, так как, по мнению организации, преимущества от ее использования перевешивают риски и на данный момент не установлено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. Европейское агентство лекарственных средств также не видит оснований ограничивать использование вакцины.

gxpnews