Борьба за эталон: как избежать дефицита стандартных образцов

В России идет процесс создания национальной системы стандартных образцов лекарств и субстанций, аналогичной той, что уже построена в США и Европе, но пока по-прежнему большее количество образцов закупается у иностранных производителей через компании-посредники.

Пандемия COVID-19 привела к сбою в работе глобальной цепи поставок интермедиатов, а охлаждение отношений между Москвой и США может привести к ужесточению санкционного давления, что еще сильнее усложнит процесс закупок. Что поможет снизить эти риски?

Мировой стандарт

Стандартные образцы (СО) используются отделами контроля качества фармацевтических предприятий на различных этапах производства. Кроме того, стандартные образцы лекарственных средств могут применяться и в смежных отраслях, в частности в фармакокинетических исследованиях, при проведении терапевтического мониторинга с целью коррекции фармакотерапии, в химико-токсикологических исследованиях при установлении причин отравления или летального исхода. В мире использование стандартных образцов является важным элементом системы контроля качества продукции фармацевтических и медицинских компаний. Использование СО необходимо компаниям как для соблюдения внутренних норм комплаенса и отраслевых стандартов, так и для взаимодействия с отраслевыми регуляторами, например, при регистрации новых препаратов.

Исторически, крупнейшими поставщиками СО являются USP (U.S.Pharmacopea), работающая под контролем Министерства здравоохранения и социальных служб США — эта структура разрабатывает и производит СО и тесты идентификации для пищевой промышленности, фармотрасли и ветеринарии, и Европейская фармакопея (European Pharmacopoeia). Последняя разрабатывает, принимает, утверждает СО и контролируется Европейским агентством лекарственных средств. ЕАЛС была, по сути, скопирована с FDA, агентство базировалось в Лондоне (после Брексита было принято решение о переносе штаб-квартиры в Амстердам) и финансируется властями Евросоюза.

Одной из целей создания ЕАЛС было сократить временные и финансовые затраты компаний из стран ЕС на регистрацию новых лекарственных препаратов. Совокупная экономия европейской фарминдустрии в результате оценивалась в $350 млн в год. В развитых странах, не примыкающих к каким-то крупным геополитическим блокам, есть собственные аналоги FDA и специализированные агентства, занимающиеся контролем фармакопеи, например, Chinese Pharmacopoeia Commission, японское Pharmaceuticals and Medical Devices Agency и другие. Кроме того, существуют СО, произведенные частными организациями и поставляемые на рынки разных стран без каких-либо ограничений. Это связано с необходимостью использования стандартов соединений, которые не входят в ведущие Фармакопеи мира, но применяются в индустрии.

Исторические трудности

В России на данный момент нет центрального органа, аналогичного EMA, полностью контролирующего обращение СО, так сложилось исторически. В СССР существовала единая метрологическая система, в ведении которой находились любые стандартные образцы, начиная от стандартных образцов веса, массы, свойств, металлы, сплавы и тд, в том числе в рамках этой системы регулировались и СО для лекарственных препаратов. В начале 90-х устоявшаяся система развалилась, в том числе из-за недостатка финансирования.

Кроме того, поскольку в тот момент открылся весь рынок, на нем в большом количестве появились зарубежные лекарственные препараты, а также импортные стандартные образцы. Позже функции по производству и контролю СО были поручены «Центру по химии лекарственных средств», находившемуся в ведении Министерства промышленности, науки и технологий, по ряду причин, в 2010 году эта организация начала процедуру банкротства и на данный момент не функционирует.

Проблемный импорт

Опыт пандемии показал, что первое что страдает в таких ситуациях — это логистические цепочки, в том числе это сказалось и на поставках компонентов для фармы. При этом совершенно логично, что в случае дефицита тех или иных компонентов, компании ориентируются в первую очередь на потребности внутреннего рынка, достаточно вспомнить эпизоды, когда страны Евросоюза арестовывали партии вакцины от COVID-19, предназначенные другим государством чтобы обеспечить потребности своих граждан. В таких ситуациях очевидно, что потребности российской фармы точно не будут первым приоритетом. Вторая сложность — это угрозы, связанные с санкционным давлением на РФ, ситуация в этой области меняется каждый день, а главное данный фактор совершено не поддается контролю, поэтому всегда существует риск, что российские фармкомпании станут заложниками процессов, н которые они никак не смогут повлиять.

Кроме того, закупка СО зарубежного производства ставит российскую фармотрасль в зависимость от валютных колебаний, при этом так как курс рубля в основном в последние годы скорее слабел, чем укреплялся, затраты на закупку СО постоянно росли, а это не самая маленькая статья расходов. Кроме того, при работе с дистрибьюторами СО компания должна заказать крупную партию СО на год и заплатить аванс, если потом выяснится, что ей нужно больше, или меньше СО или понадобились какие-то другие СО, заказ можно будет скорректировать только через год.

Наконец, сейчас идет процесс интеграции российской фармотрасли в пространство ЕАЭС. С 1 января 2021 года регистрация новых лекарственных препаратов стала централизованной для всех стран ЕАЭС, до 2025 года фармкомпании должны перерегистрировать весь свой портфель по правилам Союза, идет переход на GxP-практики Союза. В этом контексте единая система распространения и контроля СО для всех стран ЕАЭС становится одним из приоритетов интеграции.

Что можно сделать и что сделано

Одним из шагов в решении проблемы стало создание в январе 2020 года ООО «Национальный центр стандартных образцов» (НЦСО), который является 100%-ной дочерней структурой ФБУ «ГИЛС и НП» Минпромторга РФ. В соответствии с приказом Росстандарта от 1 ноября 2019 г. №2732 ФБУ «ГИЛС и НП» включено в перечень участников Государственной службы стандартных образцов, в качестве назначенной организации. Институт в свою очередь уполномочил НЦСО осуществлять работы в области стандартных образцов, применяемых в фармацевтической и медицинской промышленности. Этот статус позволяет центру осуществлять разработку, испытания СО, определять их метрологические и технические характеристики, производить и поставлять СО для производителей лекарственных средств и субстанций

За примерно год организации удалось собрать команду профессионалов, заключить договоры поставок с крупнейшими российскими фармпроизводителями и наладить производство первых отечественных государственных стандартных образцов активных фармацевтических субстанций. В ближайших планах — выход на рынок стран ЕАЭС и СНГ.

Значимым преимуществом «Национального центра стандартных образцов» является то, что он работает с государственными стандартными образцами, которые являются альтернативным вариантом для проведения контроля качества и других исследований на различных этапах обращения лекарственного препарата. Государственный стандартный образец может применяться, если есть юридические, правовые разногласия между сторонами по качеству препарата.

Кроме того, при работе с НЦСО производителю не нужно заказывать большие партии СО и платить годовой аванс, как при работе с дистрибьюторами импортных единиц. Компания может заказать выпуск определенной серии в необходимом ей объеме. Если в портфеле центра нет соответствующей серии, он разрабатывает, аттестует соответствующий СО, и включает его в свой портфель, таким образом постоянно расширяя его.

gxpnews