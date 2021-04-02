РФПИ презентовал робот-конвейер для производства тестов на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представил робот-конвейер, который производит 300 тестов на COVID-19 в час и не требует персонала, сообщает ТАСС со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.

«Сейчас мы объявим о некоем новом прорыве: наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала. Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран – автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий», – сказал гендиректор фонда в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Дмитриева, РФПИ уже поставил более 15 млн тестов в 17 стран, в том числе в ОАЭ, Австрию, Францию. Также глава РФПИ отметил, что фонд с партнерами занимается производством первого в мире зарегистрированного препарата против COVID-19 на основе фавипиравира «Авифавир».

«Около 300 тыс. уже поставлено в Россию, десятки тысяч жизней мы спасли. Мощности удвоились до 200 тыс. курсов в месяц, и мы поставили препарат уже в 30 стран», – отметил он.

Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и продуктами питания Индонезии (NADFC) выдало регистрационное удостоверение на российский препарат против коронавируса «Авифавир» (фавипиравир). С начала июня 2020 года «Авифавир» поставляется во все регионы России.

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