Выручка курганского ОАО «Синтез» в 2020 году выросла на 42%

Выручка предприятия ОАО «Синтез» по РСБУ за 2020 год увеличилась на 42% в годовом выражении до 13 млрд руб., сообщает холдинг «Биннофарм Групп», объединяющий портфельные компании АФК «Система» – АО «Алиум» (включает АО «Биннофарм») и ОАО «Синтез» (включает ЗАО «Биоком»).

В 2020 году курганский завод выпустил 317 млн упаковок готовой продукции. Объем продаж «Синтеза» в 2020 году в розничном сегменте вырос на 25%, лидерами в рознице стали анальгетики «Диклофенак-АКОС» и «Ибупрофен- АКОС», антибиотики «Цефтриаксон» и «Левофлоксацин», а также назальный спрей-деконгестант «Ринорус».

Выручка от реализации экспортной продукции компании по результатам 2020 года увеличилась на 40% в денежном выражении и превысила 2 млрд рублей. Наибольшие объемы продукции «Синтеза» были поставлены в Узбекистан, Казахстан и Туркменистан.

«Пандемия внесла коррективы в производственные планы всех заводов «Биннофарм Групп», пришлось оперативно и гибко реагировать на потребности рынка и изменение спроса. На площадке в Кургане по результатам 2020 года мы на 44% увеличили выпуск препаратов, которые Минздрав России рекомендовал использовать в протоколах лечения COVID-19 – в основном это антибиотики, которые применяются в особо тяжелых случаях течения заболевания, – рассказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. – При этом мы не только не снизили производство других востребованных лекарств, не имеющих отношения к COVID-19, но и выросли по многим позициям. Производственные мощности «Синтеза» в прошлом году были загружены по максимуму».

В конце октября 2020 года «Синтез» и еще четыре производственные площадки АО «Алиум» (Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: Зеленоград и Красногорск) и ЗАО «Биоком» (Ставрополь) вошли в состав холдинга «Биннофарм Групп», объединяющего портфельные компании АФК «Система».

gxpnews