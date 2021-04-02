FDA разрешило выпуск вакцины Moderna во флаконах с 15 дозами

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на поставку вакцин компании Moderna во флаконах с максимальной вместимостью 15 доз, при этом регулятор рекомендует извлекать из такого флакона 11 доз, сообщает компания.

Также FDA разрешило хранить вакцину Moderna COVID-19 при комнатной температуре после извлечения из холодильника в течение 24 часов, что вдвое больше по сравнению с предыдущими 12 часами. Вскрытый же флакон теперь можно использовать до 12 часов. Эти новые правила отражены в обновленной этикетке вакцины вместе с разрешением на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA).

Компания уточняет, что ее вакцина «поставляется в готовом виде и не требует разбавления».

«Мы стремимся постоянно учиться и совершенствоваться, чтобы упростить применение нашей вакцины против COVID-19 и ускорить программы иммунизации. Спасибо FDA и CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США. — GxP News) за их постоянное сотрудничество», — сказал Генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Ранее сообщалось, что Moderna первой среди создателей вакцин от COVID-19 начала испытание на детях. По ее данным, дозу препарата KidCOVE получили здоровые дети в возрасте от полугода до 12 лет из США и Канаде. Всего в испытании примут участие почти 7 тыс. здоровых детей.

gxpnews