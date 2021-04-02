Швейцарская Acino приобретает весь портфель препаратов «ИльмиксГрупп»

Швейцарская фармкомпания Acino заключила соглашение с компанией «ИльмиксГрупп», ранее входившей в холдинг Mirax Group скандально известного бизнесмена Сергея Полонского, о приобретении портфеля из восьми рецептурных препаратов и БАДов. Сумма сделки не раскрывается. Швейцарская фармкомпания Acino заключила соглашение с компанией «ИльмиксГрупп», ранее входившей в холдинг Mirax Group скандально известного бизнесмена Сергея Полонского, о приобретении портфеля из восьми рецептурных препаратов и БАДов. Сумма сделки не раскрывается.

Речь идет о продуктах из области гинекологии, онкогинекологии, урологии и дерматологии, направленных на лечение эндометриоза, масталгии, мастопатии, миомы и дисплазии шейки матки, аденомы простаты. Среди них – применяемый при циклической масталгии препарат Индинол Форто, препарат для лечения дисплазии шейки матки Цервикон-ДИМ, БАД Индинол, Эпигаллат, Промисан, Индигал, Индигалплюс и Эгаллохит. Эти восемь продуктов составляют весь портфель «ИльмиксГрупп».

По условиям соглашения производство препаратов продолжится на мощностях «МираксБиоФарма», входящей в «ИльмиксГрупп».

Acino рассчитывает за счет приобретения увеличить свою долю до 10% в денежном выражении на российских профильных рынках.

В 2020 году Acino приобрела портфель из более 30 препаратов у японской Takeda за $200 млн. В сделку вошли анальгетики, лекарства для терапии гастроэнтерологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

АО «ИльмиксГрупп» (до 2011 года «МираксФарма») было основано в 2003 году, ее основным владельцем (45%) был Сергей Полонский. По 25% долей принадлежали также детям академика РАН Михаила Пальцева Екатерине и Всеволоду Пальцевым. «МираксФарма» и «МираксБиоФарма» входили в Mirax Group Полонского. После того как у Полонского в кризис 2008 года начались проблемы с проектами Mirax Group, часть активов предпринимателя перешла Aeon Corporation Романа Троценко. В их число несколько лет назад вошли и фармацевтические проекты, рассказывал Vademecum Пальцев. Выручка «ИльмиксГрупп» в 2019 году составила 1,32 млрд рублей, чистая прибыль – 65,25 млн рублей. Актуальные владельцы «ИльмиксГрупп» и «МираксБиоФармы» в СПАРК-Интерфакс не раскрываются.

Acino – швейцарская фармкомпания со штаб-квартирой в Цюрихе и фокусом на отдельные рынки Ближнего Востока, Африки, России, стран СНГ и Латинской Америки. В Acino вкладывались инвестиционные фонды Nordic Capital и Avista Capital Partners. Продажи компании в 2019 году составили $400 млн. В 2015 году зарегистрировано российское представительство Acino «Ацино рус».