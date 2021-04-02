Центр лекобеспечения закупает препараты для лечения туберкулеза, ВИЧ и гепатитов

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru

– Циклосерин, капсулы, 250 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 286 627 552,38 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.04.2021 09:30.

– Теризидон, капсулы, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 133 516 662,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.04.2021 09:45.

– Абакавир + Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг + 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 142 413 990,03 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.04.2021 10:00.

– Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 27 257 023,75 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.04.2021 10:45.

– Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 450 479,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 09.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 13.04.2021 11:35.

– Моксифлоксацин, раствор для инфузий, 1,6 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 364 947,22 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.04.2021 10:30.

– Моксифлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 25 703 050,47 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 12.04.2021 11:00.

– Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 705 384,44 руб.

Прием заявок заканчивается: 09.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 13.04.2021 11:20.

– Амикацин, раствор для инфузий и внутримышечного введения и/или раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 2 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 500 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 704 027,36 руб.

Прием заявок заканчивается: 09.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 13.04.2021 12:05.

– Капреомицин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного ведения и/или порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 231 177 524,60 руб.

Прием заявок заканчивается: 09.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 13.04.2021 11:35.

– Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций и/или внутривенного и внутримышечного введения и/или внутримышечного введения, 1000 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 074 726,40 руб.

Прием заявок заканчивается: 12.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.04.2021 09:20.

– Аминосалициловая кислота, таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, и/или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, и/или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 2000 мг и/или гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь и/или гранулы с пролонгированным высвобождением и/или гранулы кишечнорастворимые и/или гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, и/или гранулы, покрытые оболочкой, и/или гранулы, покрытые оболочкой, для приема внутрь

Начальная (максимальная) цена контракта: 20 721 706,29 руб.

Прием заявок заканчивается: 12.04.2021.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.04.2021 09:35.

Елена Сидорова

pharmvestnik