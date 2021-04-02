Teva продала сербскую Zdravlje британским компаниям

Frontier Pharma и Baystone Group приобрели сербскую компанию Zdravlje у израильского производителя Teva. Стоимость соглашения осталась неизвестна.

Израильская фармацевтическая компания Teva продала принадлежавшую ей сербскую фирму Zdravlje A.D. британским производителям препаратов Frontier Pharma и Baystone Group. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте сербской компании.

В заявлении компании не была названа сумма приобретения сербского производителя. Решение о продаже Zdravlje было принято в соответствии с глобальной стратегией Teva по оптимизации ее конкурентоспособности посредством ориентирования своих производственных мощностей на потребности пациентов.

Заводы Zdravlje располагаются в городе Лесковаце. В 2016 году Teva прибрела фирму через свое дочернее предприятие Actavia, представляющее интересы израильского производителя на территории Сербии и Черногории.

Zdravlje осуществляет поставки своей продукции в более чем 35 точек по всему миру. В портфель компании с более чем 250 сотрудников в штате входит широкий ассортимент препаратов для лечения целого ряда серьезных и хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы и дыхательных путей. Среди них — лекарственное средство Nifelat, прописываемое для профилактики приступов стенокардии и артериальной гипертензии.

Владимир Заболотских

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