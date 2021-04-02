В Нью-Йорке легализовали рекреационную марихуану

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, согласно которому в штате разрешено использовать каннабис в рекреационных целях. Сорок процентов налоговых поступлений от продажи марихуаны будут направлены «сообществам меньшинств».

В американском штате Нью-Йорк приняли закон, разрешающий использование рекреационной марихуаны, пишет The New York Times. Это пятнадцатый штат США, где одобрен рекреационный каннабис, при этом его легализация, по словам законодателей, связана с «экономическим и расовым равенством».

NYT пишет, что предыдущие попытки легализовать марихуану были заблокированы из-за споров о том, куда направить налоговые поступления от продаж. Политики-демократы настаивали на том, чтобы они поступали в районы, где чернокожее и латиноамериканское население чаще всего привлекалось по статьям, связанным с наркотиком.

В итоге такая позиция победила. Сорок процентов налоговых поступлений от продаж будут направляться таким сообществам, а данные о преступлениях, связанных с марихуаной, будут удалены. «В отличие от любого другого штата Америки, [в Нью-Йорке] этот закон направлен на обеспечение справедливости», — говорит лидер демократического большинства в нью-йоркской Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс.

Согласно новому закону, жителям штата разрешено хранить до трех унций (около 85 граммов) каннабиса для рекреационных целей или 24 грамма концентрированных форм наркотика (например, масла).

Жителям Нью-Йорка будет разрешено курить каннабис в общественных местах везде, где разрешено курение табака. Но этого нельзя будет делать в школах, на рабочих местах или в автомобиле, а также в парках, на пляжах, дощатых настилах, пешеходных площадях и детских площадках.

Другие изменения вступят в силу в ближайшие месяцы, когда официальные лица создадут нормативную базу, которая будет регулировать все аспекты нового рынка. Люди смогут приносить каннабис к себе домой, использовать продукты каннабиса в «местах потребления» и выращивать до шести растений дома для личного пользования.

В начале марта «ФВ» сообщал, что легализацию марихуаны в медицинских и рекреационных целях одобрила нижняя палата мексиканского парламента. Если законопроект одобрит верхняя палата, Мексика может стать третьей страной в мире, где легализована марихуана.

В России марихуана относится к I списку запрещенных веществ. Приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ и иные действия запрещены согласно статьям 228—233 УК РФ.

Николай Соколов

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