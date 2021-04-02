Счетная палата США заявила об отсутствии у государства патентных прав на ремдесивир

Американская Cчетная палата сообщила о том, что правительство Соединенных Штатов не имеет патентных прав на ремдесивир от Gilead. Правительство потратило на разработку препарата 162 млн долл., но все использованные технологии и методы уже были запатентованы Gilead.

Счетная палата США сообщила, что американское правительство не имеет патентных прав на ремдесивир, несмотря на то, что потратило на разработку 162 млн долл. из бюджета. Об этом пишет издание Law360 со ссылкой на государственный орган.

Ведомство пишет, что Gilead разрабатывала ремдесивир с помощью государственных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Министерства обороны США и Национальных институтов здравоохранения (NIH). Но когда компания начала сотрудничать с этими организациями, у нее уже был портфель патентов и патентных заявок на препарат, поэтому в регистрации новых патентов не было необходимости.

«Например, официальные лица Министерства обороны США сообщили нам, что, когда ученые Минобороны проводили антивирусное тестирование ремдесивира против вируса Эбола, они использовали стандартные тесты и методы скрининга и не разрабатывали новых тестов или методов», – заявили в Счетной палате.

По данным ведомства, в период с 2013 по 2020 год правительство оплатило доклиническое испытание Минобороны на сумму в 37,9 млн долл., доклиническое испытание NIH и связанных с ним университетов на сумму в 11 млн долл. и потратило еще 109 млн долл. на клинические исследования NIH. Еще 700 тыс. долл. был потрачено на доклиническое испытание CDC.

Вопрос принадлежности патентов уже давно стал предметом споров. Ведь как совладелец патентов американское правительство могло бы производить, импортировать, использовать и продавать препарат без разрешения Gilead и лицензировать его производителям дженериков.

Так, в августе прошлого год американские должностные лица настаивали на том, чтобы федеральное правительство использовало так называемое право вмешательства, чтобы выдать Gilead принудительную лицензию на использование препарата.

Группа из 34 генеральных прокуроров заявила Министерству здравоохранения и социальных служб США, NIH и FDA, что «Gilead не должна получать прибыль от пандемии, и ее следует подтолкнуть к тому, чтобы делать больше, чтобы помочь большему количеству людей». В ответ Gilead заявила, что «глубоко разочарована тем, что группа генеральных прокуроров решила исказить факты».

Николай Соколов

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