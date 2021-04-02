В США допустили возможность отказаться от вакцин AstraZeneca

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что стране могут не понадобиться противокавидные вакцины компании AstraZeneca, так как Соединенные Штаты успели подписать соглашения о поставках с рядом других производителей препаратов. Число вакцин, которое планируется получить от них, будет достаточно для полной иммунизации всех американцев.

Соединенным Штатам может не понадобится вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Отказаться от препарата могут даже в случае выдачи ему разрешения на экстренное применения регулирующим органом страны. Об этом сообщил агентству Reuters главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он также занимает пост директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) и главного советника Белого дома по медицинским вопросам.

По его словам, Соединенные Штаты подписали с фармацевтическими производителями контракты о поставках вакцин, количество которых должно хватить для иммунизации от коронавируса всего населения. Возможно, препаратов будет достаточно даже для привития всех граждан второй дозой.

«Вопрос остается до сих пор в подвешенном состоянии. У меня сложилось общее ощущение, что, принимая во внимание договорные взаимоотношения, установленные с рядом компаний, мы располагаем достаточным количеством вакцин для удовлетворения всех наших потребностей, не прибегая к помощи AstraZeneca», – сказал Фаучи. Он отметил, что число доз препаратов, которые страна планирует получить от компаний Johnson & Johnson, Novavax, Moderna будет вполне достаточно. К тому же есть возможность заключить контракты на поставки большего количества в случае необходимости.

Противокавидная вакцина британского производителя была одобрена для применения десятками стран, исключая США. Однако препарат вызывает множество вопросов.

Компания в прошлом году опубликовала результаты ранних испытаний вакцины с двумя различными показателями эффективности из-за совершенной ошибки в дозировке. Затем в марте этого года десятки государств приняли решение о временной приостановке использования вакцины AstraZeneca после сообщений о ее побочном эффекте в форме нарушения свертываемости крови.

В марте американский регулятор объявил о том, что данные компании не представляют полную картину ее эффективности. Несколько дней спустя AstraZeneca опубликовала результаты, которые показали более низкий уровень эффективности вакцины, однако его достаточно, чтобы выработать довольно сильный иммунитет от коронавируса.

Владимир Заболотских

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