Дмитриев заверил Путина в возможности до июня привить всех желающих россиян

Глава РФПИ сообщил президенту, что все желающие россияне могут быть провакцинированы от COVID-19 к июню. По его словам, для этого имеется достаточно производственных возможностей в России и за рубежом.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) налаживает международное производство вакцины «Cпутник V». Уже есть договоренность с 20 производителями из 10 стран о производстве вакцины. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Уже есть договоренности с 10 странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире, и мы планируем уже… Во-первых, Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, а в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность», – заявил Дмитриев.

Отвечая на вопрос Путина, будет ли поступать в Россию продукция, произведенная за рубежом, Дмитриев ответил, что она «будет поступать и к нам».

«По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», – заверил глава РФПИ президента.

Сейчас вакцина «Спутник V» одобрена в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Всего в России, по последним озвученным данным, привито более 3,5 млн человек. Открытой официальной статистики по вакцинации нет.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял 30 марта, что привить от коронавируса 60% взрослых россиян удастся к августу 2021 года. «Мы планируем до августа <…> эти объемы закрыть, но это самый <…>, наверное, пессимистичный прогноз, в оптимистичном прогнозе мы думаем, что можем сделать это и быстрее», — сказал он в эфире программы «Док-ток» на Первом канале (цитата по ТАСС).

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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