Директор компании «Биотики» рассказал о проблемах современной фармацевтической отрасли

Директор компании «Биотики» Ярослав Нарциссов принял участие в дискуссии об актуальных проблемах фармацевтической отрасли, которая прошла 30 марта на канале «ОТР».

«Лечиться стало дорого», — так была сформулирована основная тема передачи. Эта проблема очень волнует сейчас россиян.

Участники передачи обсудили рост цен на лекарства и основные его предпосылки. Среди них были названы подорожание исходного сырья из-за роста валютных курсов, а также введение системы маркировки, которая по-прежнему работает с перебоями. Также в беседе были затронуты вопросы дефицита лекарств в аптеках и его причины.

«Дискуссия получилась интересной и плодотворной, — резюмировали в компании «Биотики». — Благодарим канал за предоставленную площадку и коллег за участие. К проблемам и больным точкам российской фарминдустрии необходимо привлекать внимание, только так можно надеяться на их благополучное разрешение».

Материал партнера: «Биотики»

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