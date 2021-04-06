Компания Vogt Medical пополнила ряды PharmaSpace

Немецкий производитель изделий медицинского назначения и расходных материалов Vogt Medical начал сотрудничество с интернет-платформой прямых контактов и контрактов фармпроизводителей и аптечных сетей PharmaSpace.

«Мы стремимся предложить клиентам инновационный и безопасный продукт высокого качества по доступной цене, – сообщил глава представительства ООО «Фогт Медикаль» Виталий Тё. – Сотрудничество с PharmaSpace позволит нам выстроить прямое взаимодействие с аптеками по всей России».

«Изделия медицинского назначения пользуются в аптеках стабильным спросом, а значит, должны быть представлены для покупателей в широком ассортименте, – отметил директор по развитию бизнеса ГК «Сантэнс» Сурен Вартанов. – «Сантэнс» обеспечивает оперативную сборку и поаптечную доставку не только лекарственных средств, но и сопутствующей продукции: лечебной косметики, средств гигиены полости рта и, конечно же, медицинских изделий».

«Основная задача для всех участников фармрынка в 2021 и последующих годах – добиться большей гибкости, эффективности и прозрачности взаимоотношений друг с другом для того, чтобы своевременно обеспечить рынок качественными, нужными и при этом доступными медицинскими изделиями и лекарственными средствами, – подчеркнул генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев. – Наша отрасль в эпоху пандемии находится в особо разбалансированном состоянии, и обеспечить свое дальнейшее развитие смогут только те игроки, кто вовремя уловил правильные тренды и понял как быстро и в то же время без лишних затрат обеспечить рынок нужной продукцией. Понятие Just in Time («Эффект своевременности») становится ключевым».

Компания Vogt Medical основана в 1991 году в Германии. Это известный поставщик одноразовых медицинских изделий в Европе, странах СНГ, Африки и Азии. В компании подчеркивают соответствие ее продукции международной сертификации ISO, CE и TÜV SÜD.

Ассортимент продуктов Vogt Medical представлен семью направлениями: инъекционная терапия, инфузионная терапия, контейнеры для крови, регионарная анестезия, респираторная терапия, урология и гинекология, средства индивидуальной защиты.

Оборот компании за 2020 год составил свыше 1,3 млрд рублей.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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