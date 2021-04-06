GSK продает права на препараты от рака компании Royalty Pharma за 400 млн долларов

Британская GlaxoSmithKline (GSK) продала права роялти от противораковых препаратов Cometriq и «Кабометикс» компании Royalty Pharma, пишет издание The Pharma Letter. Авансовый платеж составил 342 млн долл., еще 50 млн долл. будет выплачено по ходу одобрения препаратов по новым показаниям.

По условиям соглашения Royalty Pharma приобрела право на лицензионные отчисления от чистых продаж cabozantinib (продается в том числе под марками Cometriq и «Кабометикс») на рынках за пределами США, а также в самих Соединенных Штатах, но до сентября 2026 года. GSK имела право на роялти в размере 3% от чистых продаж cabozantinib во всем мире по результатам соглашения с Exelixis в 2002 году.

Ингибитор мультитирозинкиназы (TKI) «Кабометикс» одобрен в США для лечения пациентов с запущенной почечно-клеточной карциномой (ПКР) как в виде монотерапии, так и в комбинации с «Опдиво» (ниволумаб) Bristol Myers Squibb. Он также одобрен для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) у пациентов, ранее получавших сорафениб. Cometriq одобрен для лечения прогрессирующего метастатического медуллярного рака щитовидной железы.

«Мы рады получить этот набор прав лицензионных отчислений от GSK», — сказал основатель и исполнительный директор Royalty Pharma Пабло Легоррета. По его словам, «Кабометикс» является ведущим ингибитором мультитирозинкиназы для лечения запущенного рака почек и печени.

В феврале 2021 года компания Sandoz сообщила о покупке подразделения компании GlaxoSmithKline (GSK) по производству цефалоспориновых антибиотиков, а также ряд брендов. Сумма сделки составила 500 млн долл., она будет закрыта во второй половине 2021 года.

Николай Соколов

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