Сбербанк спрогнозировал начало третьей волны коронавируса в России в середине апреля

По прогнозам СберИндекса, к 15 апреля в России ежедневный прирост зараженных COVID-19 вырастет в два раза и достигнет уровня октября 2020 года. Глава Минздрава заявлял, что преждевременно говорить о третьей волне коронавируса в России.

Сбербанк составил модель заболеваемости коронавирусом в России на базе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR, сообщает «Медвестник». К 15 апреля ежедневный прирост количества заболевших коронавирусом вырастет до 15 тыс. – это уровень октября 2020 года, указывается на сайте СберИндекс. По информации Роспотребнадзора на 2 апреля, в России COVID-19 заразились почти 8,8 тыс. человек.

Прогноз моделирует ежедневный прирост зараженных в зависимости от соблюдения гражданами мер по противодействию коронавирусу. Например, в Москве к 15 апреля показатель ежедневной заболеваемости COVID-19 может вырасти с сегодняшних 1,7 тыс. до 3,7 тыс.

СберИндекс также показывает статистику по динамике заболеваемости в регионах, которые разделены на три группы: в первой ежедневный прирост заболевших стабильно падает, во второй умеренно растет, в третьей быстро растет. Согласно данным банка, выше всего заболеваемость COVID-19 в Кировской, Владимирской и Нижегородской областях, Пермском крае, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Марий Эл. При этом в Москве заболеваемость стабильно падает, а в Санкт-Петербурге умеренно растет.

В конце марта замглавы Минздрава России Татьяна Семенова сообщала о приближении третьей волны коронавируса. При этом министр здравоохранения страны Михаил Мурашко подчеркивал, что о третьей волне говорить рано, так как уровень заболеваемости коронавирусом в России падает.

Григорий Дубов

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