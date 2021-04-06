«Р-Фарм» и «Фармстандарт» поставят лекарства для лечения ВИЧ на 21 млрд рублей

Препараты этравирин и ралтегравир для лечения людей с ВИЧ поставят компании «Р-Фарм» и «Фармстандарт». Первая получила госконтракт на 13,5 млрд руб., вторая – на 8,2 млрд руб.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан завершил два аукциона на поставку препаратов для лечения ВИЧ этравирин и ралтегравир. Победителями аукционов стали компании «Фармстандарт» и «Р-Фарм» Алексея Репика. Объявления о закупках разместили 15 марта на портале zakupki.gov.ru.

«Фармстандарт» реализует контракт по поставке этравирина на сумму более 8,2 млрд руб., ралтегравир на сумму свыше 13,5 млрд руб. поставит «Р-Фарм». Поставки в регионы должны начаться сразу после подписания контракта, а завершиться – не позднее 1 июля 2023 года.

В конце марта «Фармстандарт» победил на аукционе центра лекобеспечения по поставкам препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Компания получила 15 госконтрактов на сумму почти 3,9 млрд руб. На другом мартовском аукционе «Фармстандарт» также выиграл 11 госконтрактов на 2,6 млрд руб. по поставкам нусинерсена для «Круга добра».

Фото: r-pharm.com

Григорий Дубов

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