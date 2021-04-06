«Спутник V» одобрен в 59 странах мира

«Спутник V» одобрен в 59 странах с общим населением более 1,5 млрд человек. За последнюю неделю вакцину зарегистрировали в Панаме и Мали. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заверил Владимира Путина, что производственные мощности позволяют произвести препарат в объеме, достаточном для вакцинации от COVID-19 всех желающих россиян до июня.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил 1 апреля об одобрении российской вакцины «Спутник V» в Панаме, ранее сообщалось о регистрации препарата в Мали. Таким образом, вакцина одобрена для использования в 59 странах с общим населением более 1,5 млрд человек.

29 марта РФПИ сообщил, что достигнута договоренность с компанией Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае. Коммерческое производство должно начаться в мае 2021 года.

30 марта сообщалось, что Австрия намерена закупить 1 млн доз вакцины «Спутник V». По словам Федерального канцлера страны Себастьяна Курца, 26 февраля он позвонил Президенту России Владимиру Путину и в тот же день установил контакт с РФПИ, с которым сейчас обсуждаются возможные поставки вакцин.

1 апреля РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) объявили о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз «Спутника V» в год.

2 апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил президенту Владимиру Путину, что все желающие россияне могут быть провакцинированы от COVID-19 к июню. Для этого имеется достаточно производственных возможностей в России и за рубежом. По словам Дмитриева, уже есть договоренность о производстве вакцины с 20 производителями из 10 стран, включая Индию, Бразилию, Южную Корею, Китай, Сербию, Италию, Белоруссию, Казахстан. Произведенная за рубежом вакцина в том числе будет поставляться и в Россию. Глава РФПИ уточнил, что большинство зарубежных площадок по производству российской вакцины выйдут на полную мощность в апреле.

Фото: mil.ru

Елена Сидорова

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