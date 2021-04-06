РФПИ и Panacea Biotec договорились ежегодно производить в Индии 100 млн доз «Спутник V»

Компания Panacea Biotec намерена производить ежегодно 100 млн доз «Спутник V», которая будет поставляться международным партнерам РФПИ.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Panacea Biotec объявили о партнерстве для производства в Индии 100 млн доз «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

На сегодняшний день вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек.

«Panacea Biotech будет производить «Спутник V» на аккредитованных предприятиях, которые соответствуют строгим международным стандартам GMP и преквалифицированы ВОЗ», – отметил управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин.

Ранее сообщалось о договоренностях РФПИ о производстве вакцины в Китае. Так, 29 марта РФПИ сообщил, что достигнута договоренность с компанией Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в этой стране. Коммерческое производство должно начаться в мае 2021 года. А 1 апреля РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) объявили о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз «Спутника V» в год.

2 апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил президенту Владимиру Путину, что уже есть договоренность о производстве вакцины с 20 производителями из 10 стран, включая Индию, Бразилию, Южную Корею, Китай, Сербию, Италию, Белоруссию, Казахстан. Глава РФПИ уточнил, что большинство зарубежных площадок по производству российской вакцины выйдут на полную мощность в апреле.

Фото: Фото Ю. Иванко. Mos.ru

Елена Сидорова

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