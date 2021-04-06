Родственники Шпигеля передали бизнесмену инвалидную коляску в больницу при СИЗО

Борису Шпигелю доставили инвалидную коляску, с помощью которой он сможет передвигаться в больнице при СИЗО «Матросская тишина». Родственники бизнесмена также передали ему нужные медикаменты. Ранее общественники и правозащитники попросили президента вмешаться в ситуацию с арестом Шпигеля из-за состояния его здоровья.

Родственники главы фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля передали ему в больницу при СИЗО «Матросская тишина» инвалидную коляску. Об этом ТАСС заявила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина. По ее словам, Шпигелю также доставили необходимые медикаменты, сейчас врачи в полном объеме оказывают ему медпомощь. На прошлой неделе Дружинина сообщала, что находящиеся в больнице коляски не подходят бизнесмену, а без нее он не может передвигаться.

Шпигеля задержали в конце марта по уголовному делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Бизнесмена обвиняют в даче особо крупной взятки (ч.6 ст.291 УК РФ) бывшему главе региона. Защита Шпигеля утверждает, что у него есть ряд хронических заболеваний. В изоляторе ему не раз вызывали скорую помощь, в результате 31 марта медики госпитализировали бизнесмена.

Общественники и правозащитники подписали обращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом Шпигеля из-за состояния его здоровья. По данным «Интерфакса», под документом подписались вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Дмитрий Фельдман, председатель американского отделения международного правозащитного движения «Мир без нацизма» Леонид Бард, президент благотворительной организации Children making tomorrow Илья Бромберг и другие.

По решению Басманного суда Москвы Шпигеля заключили под стражу до 20 мая. Суд также арестовал и других фигурантов дела: Белозерцева, супругу бизнесмена Евгению Шпигель, главу входящей в «Биотэк» компании «Фармация» Антона Колоскова, замдиректора представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова. Мосгорсуд 6 апреля рассмотрит апелляцию защиты на арест Шпигеля.

Григорий Дубов

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