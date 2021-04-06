Минздрав предложил давать лекарства ухаживающим за инкурабельными пациентами без доверенности

Лицам, которые ухаживают за инкурабельными пациентами, предлагается предоставить возможность получать для них медикаменты, если больные не могут оформить доверенность. Это следует из проекта приказа Минздрава, разработанного по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.

Минздрав России подготовил проект приказа, согласно которому лица, ухаживающие за инкурабельными больными, смогут получить для них лекарства, в том числе наркотические и психотропные. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Такую опцию предлагается создать для тех случаев, когда инкурабельные больные не могут оформить доверенность на право получения препаратов. Лица, ухаживающие за такими пациентами, должны будут предоставить рецепт, свой паспорт и документ, подтверждающий инкурабельное состояние больного. Последняя справка должна быть заверена подписью и печатью медработника, ее оставляют в аптечной организации.

В августе 2020 года вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву упростить процедуру получения наркотических и психотропных препаратов, чтобы инкурабельные пациенты могли получить их без оформления доверенности. В декабре 2020 года Минздрав разработал необходимые поправки в законодательство, чтобы исполнить поручение Голиковой.

Фото: mos.ru

Григорий Дубов

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