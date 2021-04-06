Bristol-Myers Squibb обвинили в уклонении от налогов на сумму в 1,38 млрд долларов

Налоговая служба США ведет расследование в отношении Bristol-Myers Squibb по поводу уклонения от уплаты налогов. Ведомство утверждает, что компания создала дочернюю компанию в Ирландии и зарегистрировала там права на свои препараты. Таким образом компания экономила деньги из-за более низких налоговых ставок в этой стране.

Американская налоговая служба (IRS) утверждает, что Bristol-Myers Squibb уклонилась от выплаты налогов общей суммой почти в 1,4 млрд долл. в США. Компания создала дочернюю фирму в Ирландии, где ставки корпоративного налога очень низкие, и зарегистрировала там свои патенты. BMS задействовала принцип амортизации – когда компания может не платить налог за определенные активы, такие как патентные права, на протяжении нескольких лет, пишет The New York Times.

Bristol-Myers передала патенты из США в новосозданную дочернюю ирландскую компанию и пользовалась ирландской амортизацией вместо американской, которую она уже не могла применять. Аналитики обнаружили эту схему благодаря нестыковкам в налоговых декларациях. До 2012 года компания указывала, что платит 25% налога, а после реализации маневра – отрицательные 7%. На сэкономленные средства компания начала выкупать свои акции, чтобы повысить их стоимость. NYT пишет, что схема была разоблачена уже давно, но не предавалась огласке.

BMS не дает подробных комментариев ситуации. «Bristol Myers Squibb соблюдает все применимые налоговые правила и нормы. Мы работаем с ведущими экспертами в этой области и продолжим сотрудничество с IRS для решения этого вопроса. Кроме того, мы не комментируем текущие нормативные вопросы», – говорится в заявлении компании.

BioSpace добавляет, что такой же схемой планировала воспользоваться Pfizer в 2016 году, когда хотела приобрести базирующуюся в Дублине Allergan за 160 млрд долл. Но Минфин США выпустил новые регуляции, усложняющие такие операции. В 2017 правительство США также приняло закон, согласно которому максимальная ставка налога на прибыль корпораций опустилась с 35% до 21%, что стимулировало бы корпорации платить налоги в США.

Николай Соколов

pharmvestnik