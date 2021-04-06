AstraZeneca лишилась права производить вакцины на заводе в США

AstraZeneca лишилась права производить вакцины от COVID-19 на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе. Ранее на этом заводе произошла производственная ошибка, которая привела к порче 15 млн доз вакцин Johnson & Johnson. Администрация США приняла решение полностью передать завод под контроль J&J, которая будет тщательно следить за производством.

AstraZeneca потеряет возможность производить вакцины на американском заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе, пишет CNBC. Администрация США решила передать предприятие под контроль компании Johnson & Johnson. На прошлой неделе рабочие завода случайно смешали ингредиенты вакцин AstraZeneca и J&J. Эта ошибка привела к порче 15 млн доз препарата, что вылилось в задержку поставок вакцины правительству США. Теперь J&J возьмет на себя «полную ответственность» за производственные процессы на заводе. Компания уверяет, что к концу мая поставит американскому правительству 100 млн доз вакцин.

AstraZeneca заявила, что будет работать с администрацией президента Джозефа Байдена, чтобы найти альтернативную площадку для производства своих препаратов.

«AstraZeneca работает с Управлением передовых биомедицинских исследований и разработок (BARDA), чтобы содействовать усилиям по максимальному увеличению и ускорению производства вакцин COVID-19 в США. В рамках этих усилий и в полном сотрудничестве с правительством США AstraZeneca выведет производство лекарственной субстанции для вакцины AZD1222 с предприятия Emergent в Балтиморе, штат Мэриленд», – говорится в заявлении компании.

AstraZeneca пока не запрашивала у FDA разрешения на одобрение вакцины. В то же время в Великобритании, где препарат одобрен, заявили о еще семи случаях смерти от тромбоза, который возник у пациентов после прививки вакциной компании. В конце марта британский медицинский регулятор уже сообщал о 30 случаях тромбоза и последующих смертей после вакцинации AZD1222. Также еще два человека скончались от тромбоза во Франции, передает РИА «Новости».

Исследователи из немецкого университета Грайфсвальда заявляют, что обнаружили причину тромбоза у пациентов, получивших вакцину AstraZeneca. Этот синдром назвали VIPIT (синдромом, индуцированным вакциной протромботической иммунной тромбоцитопении), сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на специалистов. Он заключается в том, что в крайне редких случаях (один на миллион) вакцина вызывает активацию тромбоцитов, которые формируют тромбы.

Симптомы этого побочного эффекта ранее вызывали у ученых вопросы, поскольку наблюдавшийся у пациентов низкий уровень тромбоцитов обычно приводит к кровотечению, а не к образованию тромбов. Ученые утверждают, что такой эффект от вакцины AstraZeneca похож на HIT – редкий побочный эффект гепарина (распространенного препарата против свертывания крови).

Николай Соколов

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