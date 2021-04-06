Servier завершила приобретение онкологического подразделения Agios Pharmaceuticals

Компания Servier объявила о завершении сделки по приобретению портфеля онкологических препаратов компании Agios Pharmaceuticals. В результате сделки Servier получила права на лекарственный препарат ивосидениб, обязательства по совместной реализации препарата энасидениб с компанией Bristol Myers Squibb, портфель перспективных лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, на данный момент проходящих исследования III фазы, а также ряд проектов на ранней стадии разработки.

Сумма сделки составила около 2 млрд долл. США, а также предполагает лицензионные отчисления. Это приобретение позволит Servier укрепить свои позиции компании на рынке лекарственных препаратов для терапии онкогематологических заболеваний в США и обеспечит потенциал для долгосрочного роста в области терапии солидных опухолей, подчеркнули в компании.

«Мы рады приветствовать команду профессионалов Agios в составе группы Servier, – заявил президент группы Servier Оливье Лоро. – Вместе мы усилим наши позиции в области онкологии и расширим потенциал в сфере исследований клеточного метаболизма. Это важный шаг для развития компании, который позволит значительно укрепить наше присутствие на рынке США. Вместе мы продолжим поиск решений для удовлетворения потребностей пациентов с онкологическими заболеваниями по всему миру».

В рамках этой сделки сотрудники компании Agios в США, работающие с онкологическими препаратами компании, станут частью коллектива Servier Pharmaceuticals – подразделения компании Servier в США.

«Мы высоко ценим поддержку наших сотрудников, партнеров и коллег из Agios – благодаря этому объединение проходит максимально эффективно, – отметил генеральный директор подразделения компании Servier в США Дэвид К. Ли. – Расширение нашего портфеля за счет лекарственных препаратов ивосидениб и энасидениб позволит укрепить лидирующие позиции на рынке онкологических препаратов в США и ускорить разработку новых методов терапии для пациентов с онкогематологическими заболеваниями, включая острый миелоидный лейкоз».

Компании Servier перешел существующий портфель онкологических препаратов компании Agios, портфель препаратов в разработке и исследовательские программы, в частности:

Ивосидениб – лекарственный препарат, одобренный к применению в США в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной формой острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) с мутацией IDH1, а также лечения взрослых пациентов с впервые диагностированным ОМЛ с мутацией IDH1, в возрасте 75 лет и старше или с сопутствующими заболеваниями, которые исключают применение интенсивной индукционной химиотерапии. Ивосидениб также изучается в двух исследованиях комбинированного применения препаратов III фазы с участием пациентов с впервые диагностированным ОМЛ, а также в качестве возможной терапии пациентов с миелодиспластическим синдромом (МДС) с мутацией IDH1. В марте 2021 года в США была также подана заявка на регистрацию дополнительного показания ивосидениба в качестве возможного метода терапии пациентов с холангиокарциномой (раком желчных протоков) с мутацией IDH1, ранее получавших лечение. В случае одобрения запроса на приоритетное рассмотрение заявки, процедура принятия решения займет 6 месяцев.

Энасидениб – лекарственный препарат, реализуемый на рынке США совместно с компанией Bristol Myers Squibb и применяемый для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной формой ОМЛ с мутацией изоцитратдегидрогеназы- 2 (IDH2).

Ворасидениб – экспериментальный двойной ингибитор мутантных форм IDH1 и IDH2, который на сегодняшний день изучается в регистрационном исследовании III фазы INDIGO с участием пациентов с глиомой низкой степени злокачественности с мутацией IDH.

AG-270 – первый в своем классе экспериментальный ингибитор метионин-аденозилтрансферазы 2а (MAT2A), применение которого оценивают в комбинации с таксанами у пациентов с немелкоклеточным раком легкого и раком поджелудочной железы с отсутствующей метилтиоаденозинфосфорилазой (MTAP).

По условиям сделки компания Agios получила от Servier авансовый платеж в размере 1,8 млрд долл. США, а также имеет право на получение дополнительных 200 млн долл. США в случае достижения результатов по лекарственным препаратам в разработке. Кроме того, в рамках сделки предусмотрены выплаты лицензионных отчислений. Сделка была утверждена советами директоров обеих компаний, а также акционерами компании Agios. Были получены все необходимые в рамках сделки разрешения регуляторных органов.

Материал партнера: Servier

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