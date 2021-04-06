Минпромторг представил проект по маркировке антисептиков

Эксперимент по маркировке дезинфицирующих средств и парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук с антимикробным действием, планируется провести с 15 мая 2021 по 31 августа 2022 года. Участие в эксперименте будет добровольным.

Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства по маркировке парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук с заявленным антимикробным действием, а также дезинфицирующих средств. Его планируется провести с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. 24 марта министр промышленности и торговли сообщил, что соответствующий проект постановления правительства уже одобрен.

Проектом постановления регулируются отношения, связанные с нанесением средств идентификации и осуществлением мониторинга за оборотом этой продукции.

Формирование общей модели и порядка маркировки будет проводиться совместно с участниками оборота, принявшими участие в эксперименте на добровольной основе, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и оператором информационной системы. Координировать работу будет Минпромторг. Осуществлять функции оператора информационной системы, используемой в период эксперимента, будет «Оператор-ЦРПТ» на безвозмездной основе.

На период проведения эксперимента участникам оборота будет бесплатно предоставлено специализированное оборудование.

Выступая в октябре 2020 года на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производители антисептиков предлагают начать маркировать эту продукцию. По его словам, недобросовестные производители наносят на упаковку и этикетки недостоверную информацию, используют неподтвержденные, а иногда намеренно ложные данные о продукции в рекламе.

Елена Сидорова

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