Novo Nordisk локализует производство Фиаспа в России к июню 2021 года

Датский производитель антидиабетических препаратов Novo Nordisk начнет упаковывать свой быстродействующеий инсулин Фиасп (инсулин аспарт) на заводе в Калужской области в июне 2021 года. Тогда же начнется сборка предварительно заполненных шприц-ручек ФлексПен, а к 2023 году будет запущено производство готовой лекарственной формы препарата.

На производственной площадке в Калужской области также будет запущено производство препаратов Тресиба (инсулин деглудек + инсулин аспарт) и Райзодег (инсулин аспарт), зарегистрированных в России в 2013 году.

Фиасп – это инсулин аспарт с добавлением витамина В3 (никотинамид) для увеличения скорости всасывания и L-аргинина для стабилизации. Фиасп можно вводить и за 2 минуты до начала приема пищи, что призвано облегчить диабетикам выбор времени для питания. Патенты на Фиасп действуют в разных странах до 2030 года, в России – до 2028 года.

Предшественник Фиаспа – инсулин аспарт под ТН НовоРапид – уже производится по полному циклу на заводе в Калуге. Долгое время НовоРапид был единственным инсулином аспарт на российском рынке, но в конце 2020 года свои аналоги зарегистрировали «Герофарм» (ТН РинФаст) Петра Родионова и завод «Медсинтез» (Росинсулин Аспарт Р) Александра Петрова.

Фиасп зарегистрирован в России в 2019 году. Поскольку никотинамид и L-аргинин не действующие, а вспомогательные вещества, их МНН в закупках никак не отличаются от НовоРапида и аналогов. В декабре 2020 года Novo Nordisk направила региональным чиновникам в сфере здравоохранения и главным внештатным специалистам по эндокринологии и клинической фармакологии письмо, в котором напомнила о возможности указывать при закупке инсулина аспарт дополнительные характеристики. Попытки оспорить аукционы по инсулину аспарт с указанием в характеристиках объекта закупки никотинамида успехом пока не увенчались.

Завод Novo Nordisk в Калужской области был открыт в 2015 году. За весь период инвестиции в строительство завода и развитие производства составили свыше 8 млрд рублей. По итогам 2017 года Novo Nordisk занял 35-процентную долю среди производителей инсулинов для региональных противодиабетических программ.

Novo Nordisk – транснациональная фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Багсворде (Дания), с производственными предприятиями в восьми странах и филиалами или офисами в пяти странах. Компания является полноправным членом Европейской федерации фармацевтических предприятий и ассоциаций. Выручка компании в 2019 году составила $19,3 млрд, чистая прибыль – $6,1 млрд.

Фото: nedelya40.ru

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