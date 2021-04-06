Викрам Пуния: Мы готовы инвестировать средства на запуск производства в Узбекистане

Известно, что система здравоохранения Узбекистана хочет локализовать производство онкопрепаратов. Мы оценили потребность и по нашим расчетам на это нужно около 30-50 млн долларов. Мы готовы инвестировать эти средства и запустить такое производство в Узбекистане, если будет система ГЧП и будет гарантировано потребление этих препаратов», — рассказал Викрам Пуния.

Предложение было озвучено 5 апреля в рамках главной стратегической сессии «Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста».

По мнению Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова:«Узбекистан – не просто один из важных торгово-экономических партнеров для нашей страны. Это стратегический партнер, с которым российские компании уже создают и будут совместно реализовывать крупные кооперационные проекты в различных отраслях экономики. Участие 300 российских компаний в «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане» наглядно подтвердит еще раз, что «Сделано в России» – это высокое качество и готовность к открытым и взаимовыгодным отношениям.»

В выставке и деловой программе приняли участие промышленные компании и бизнес делегации из Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении.

gxpnews