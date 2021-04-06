«Фармэко» поставит Эврисди на 1,9 млрд рублей для подопечных фонда «Круг добра»

Компания «Ирвин», входящая в ГК «Фармэко», единственная подала заявку на участие в аукционах на поставку Эврисди от Roche (рисдиплама) для подопечных благотворительного фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями «Круг добра», объявленных ФКУ Минздрава 26 марта. Ранее ведомством были объявлены аукционы на закупку Спинразы (нусинерсена) для подопечных фонда. Поставщиками нусинерсена фонду стали «Фармстандарт» Виктора Харитонина и «Фармстор» Валерия Наумочкина. Компания «Ирвин», входящая в ГК «Фармэко», единственная подала заявку на участие в аукционах на поставку Эврисди от Roche (рисдиплама) для подопечных благотворительного фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями «Круг добра», объявленных ФКУ Минздрава 26 марта. Ранее ведомством были объявлены аукционы на закупку Спинразы (нусинерсена) для подопечных фонда. Поставщиками нусинерсена фонду стали «Фармстандарт» Виктора Харитонина и «Фармстор» Валерия Наумочкина.

Всего ФКУ Минздрава 26 марта было объявлено девять аукционов на 1,9 млрд рублей на закупку Эврисди. Цена за упаковку составляет 669,3 тысячи рублей. По условиям закупки победитель должен поставить 2,9 тысячи флаконов рисдиплама в региональные медучреждения.

Ранее ФКУ Минздрава разместило 29 аукционов на 7,3 млрд рублей на закупку Спинразы для фонда. «Фармстандарт» выиграл 26 аукционов на поставку Спинразы, «Фармстор» – 3 аукциона общей стоимостью 801 млн рублей.

Эврисди и Спинраза закуплены фондом на деньги, выделенные правительством в феврале 2021 года для закупки препаратов,зарегистрированных в России.

Рисдиплам используется во всем мире для терапии спинальной мышечной атрофии у детей и взрослых наряду со Спинразой и Золгенсмой (онасемноген абепарвовек) . Экспертный совет фонда «Круг добра» утвердил все три препарата к закупке для своих подопечных.

Регудостоверение на рисдиплам было выдано в ноябре 2020 года, нусинерсен входит в перечень ЖНВЛП. Онасемноген абепарвовек не зарегистрирован в России, хотя в июле 2020 года Novartis были поданы документы. Стоимость одной инъекции Золгенсмы оценивается в $2,1–2,5 млн – это один из самых дорогих препаратов в мире.