«ФК Пульс» и BestDoctor отметили пятилетие сотрудничества

В марте исполнилось пять лет совместного сотрудничества компаний «Пульс» и BestDoctor.

«За это время работы пройден большой путь от первых совместных робких шагов в области оказания дополнительной медицинской помощи сотрудникам до развитых, современных и передовых технологий поддержки в области телемедицины, – рассказали в «ФК Пульс». – Компании совместно преодолели трудности, пережили непростой 2020 год и выстояли перед таким врагом, как пандемия COVID. Если в далеком 2015 году сотрудников «Пульс», получивших ДМС, было 278 человек, то в 2021-м их количество достигло 1646 человек».

Примечательно, что пятилетний юбилей совместного сотрудничества совпал с днем рождения компании BestDoctor, которой тоже исполнилось 5 лет. В день рождения соучредитель «ФК Пульс» Лариса Нетылько лично поздравила партнеров, посетив торжество, посвященное юбилею. Поздравив BestDoctor с успехом, руководитель выразила надежду, что с ростом компания сохранит такие качества, как гибкость и адресный подход к клиенту.

Лариса Нетылько оказала большое влияние на развитие корпоративной медицины, пять лет назад поддержав стартап – молодую инновационную компанию с креативным подходом. При ее участии проект набрал обороты, сегодня услугами BestDoctor пользуются сотрудники всех региональных компаний «Пульс».

Своими воспоминаниями о начале сотрудничества поделился сооснователь и исполнительный директор компании BestDoctor Михаил Беляндинов:

«Фармацевтическая компания «Пульс» стала нашим первым клиентом. Тогда у нас была только концепция нашего продукта, и лишь малая часть его функционала была завершена. Мы долго искали первого нашего партнера, с которым хотели запускать наш пилот, – порядка 9 месяцев. «Пульс» стал им во многом благодаря тому, что руководство компании оказалось прогрессивным и дальновидным и сразу оценило перспективы нашего проекта. Мы начали с 278 сотрудников компании, которые смогли попробовать функционал сервиса и понять, как все работает».

Хотя «Пульс» и крупная компания, но по духу она во многом похожа на стартап, поэтому работать вместе нам по-прежнему очень легко. Процессы прозрачные, руководство открыто к инновациям, и готовность привносить в корпоративную культуру все новое и технологичное не дает компании закостенеть.

2020 год проверил наши партнерские отношения на прочность – «Пульс» одним из первых вышел к нам с запросом на сопровождение больных COVID-19, это, конечно, показало, что компания искренне заботится о своих сотрудниках и их здоровье. Мы с таким же вниманием относимся ко всей команде «Пульса» и рады, что к нам относились как к некой «волшебной палочке» во время сомнений и самоизоляции.

«Пульс» – по-настоящему наш долгосрочный партнер. Поскольку мы можем быть открытыми и наше взаимодействие отлажено, то уже думаем о совместных проектах не только в рамках медицинских услуг для сотрудников «Пульс», но и о других проектах для рынка. Надеюсь, мы в ближайшем будущем придем к синергии и создадим вместе инновационный продукт на стыке фармы и медицины.

В рамках нашего юбилея и пяти лет совместной работы нам бы хотелось пожелать «Пульсу» сохранить свое проактивное отношение к заботе о здоровье сотрудников, ценить важность регулярных диспансеризаций и чек-апов, потому что здоровье команды напрямую влияет на ее эффективную работу».

Компания «Пульс» в свою очередь поблагодарила BestDoctor «за надежное партнерство, заботу о сотрудниках, качественное обслуживание и надежность».

«Выражаем глубокую заинтересованность в дальнейших совместных интересных проектах, которые позволят нам расти и развиваться вместе», – подчеркивается в поздравлении.

Материал партнера: «ФК Пульс»

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